El bloqueo

El día de hoy por la mañana intenté ir a cargar gasolina a una gasolinera, la cual frecuento casi todas las veces que cargo gasolina; sin embargo, no me fue posible, ya que ésta se encontraba bloqueada, lo que dejó una enorme cantidad de automóviles, causando mucho trafico.

Normalmente, esto es algo que me hubiera enfurecido, ya que me encontraba con mucha prisa y con un tanque de gasolina bastante vacío; sin embargo, esta vez me puse muy contento al ver el modo en el que está reaccionando la ciudadanía, que se encuentra fastidiada de las burlas y excesos del gobierno.

Esto es más que natural y algo que había tardado en explotar, ya que es imposible que una población se esté en paz cuando vive en una nación donde reina la pobreza y la corrupción y donde las oportunidades para las mayorías se encuentran encerradas en un embudo donde siempre estarán hasta que la bomba de tiempo explote.

No es de sorprenderse que la ciudadanía esté enfurecida, cuando estados enteros de la república se quedan sin líderes, ya que estos escapan como criminales en la noche, dejando las tesorerías vacías, mientras ellos ya tienen propiedades en todo el mundo y barcos trasatlánticos por doquier.

El insulto final del tema de la gasolina es que los altos funcionarios de gobierno y servidores públicos de media tabla son inmunes al gasolinazo, ya que ellos no pagan gasolina, mientras que una población que muere de hambre tiene que pagar por las ineptitudes del gobierno de este país.

Los funcionarios se excusan diciendo que este fenómeno sucedió por el incremento del dólar en el mercado internacional, por lo que la gasolina se nos vende en precios más elevados, ya que así nos la da Estados Unidos, excusando sus incompetencias como siempre.

Sin embargo, no hace falta ser un genio para saber que el hecho de que un país productor de petróleo le tenga que comprar gasolina a un país puramente importador de crudo es una cosa insultante, digna de una administración de bestias con falta de visión y cultura progresista.

Esto no es algo solo digno de esta administración, sino de todas las pasadas, quienes no tuvieron el interés necesario para invertir en refinerías de crudo, lo que nos ayudaría a dejar de ser esclavos de otras naciones como nuestros vecinos del norte, quienes operan de una manera sumamente eficiente, al igual que sus vecinos canadienses.

Estos países son grandes debido a que saben utilizar efectivamente los recursos que tienen a su disposición, mientras que México nunca ha sabido sacar provecho de sus propios recursos, sino que hace que otros países hagan uso de aquello que debería hacer a México un país de suma fuerza económica y comercial en el escenario internacional.

Al estar regresando a mi destino vi en la publicidad en vía pública un anuncio sobre un discurso que dio Enrique Peña Nieto acerca de esta vergonzosa situación en la que todos nos encontramos inmersos.